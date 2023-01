Liam Gallagher publicó un tweet en donde revela que su hermano mayor Noel, lo llamó por teléfono para pedir perdón.

Esto luego de que el músico abriera la posibilidad sobre un reencuentro de la ex banda británica Oasis, tras manifestar que "nunca hay que decir nunca".

La publicación es un diálogo con los usuarios, en donde relata lo siguiente: "Acabo de hablar por teléfono con nuestro muchacho (Noel) rogando perdón. Bendíganlo, quiere que nos reunamos".

Al finalizar el tweet, consulta si es que "¿creen que deberíamos juntarnos o que se vaya a la mierda?". La mayoría de las respuestas son positivas a un reencuentro de la banda.

Una noticia que podría ilusionar a muchos fanáticos a nivel mundial, ya que la banda cuenta actualmente con 17.155.976 oyentes mensuales en Spotify.

Esta llamada telefónica significa una buena señal en la comunicación de los hermanos Gallagher, considerando que hace 3 meses Noel dijo que "no tiene sentido" una reunión de la ex banda de britpop.

Por parte de la voz principal de Oasis, existe evidencia de que le "encantaría" que la banda regresara. "Nunca deberíamos habernos separado, pero lo hicimos, y aquí es donde estamos", declaró durante el año pasado.

Recordar que esta semana la voz secundaria de Oasis publicó un videoclip de la canción "Easy Now", de su último álbum. El clip cuenta con la participación de la actriz de "House of the Dragon", Milly Alcock y pertenece a su actual banda, "Noel Gallagher’s High Flying Birds".

Just had RKID on the phone begging for forgiveness bless him wants to meet up what Dya reckon meet up or fuck him off