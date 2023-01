Comparte

El pasado miércoles el exchico reality Luis Mateucci fue invitado a "Sígueme y te Sigo", donde arremetió contra la modelo española Gala Caldirola.

Así, desclasificó una situación que habría ocurrido en una conocida discoteque, la cual incluso habría terminado en actos de violencia.

"Era un cumpleaños en Amanda en la parte privada. Se acerca (Gala Caldirola) y me quiere entregar una rosa, no sé en qué forma, no lo interpreté si fue para bien o para mal", partió señalando el trasandino, detallando que el hecho habría ocurrido entre las 2 o 3 de la mañana.

Luego continuó: "Me quiere dar la rosa y le digo: ‘Gala. ¿Hace falta?’. De verdad, siempre le tuve buena, le guardo un cariño", relatando que allí la situación se puso extraña.

Frente a la negativa, señaló que "había un florero con rosas, las agarró y me las empezó a tirar, agarró el florero y me lo tiró. Me mojó entero. Me tiró el florero, las rosas, con agua…".

La réplica de Gala Caldirola

Frente a estas fuertes declaraciones, Gala Caldirola no se quedó callada y respondió a través de una publicación de Instagram del portal Tiempo X, donde dejó un comentario.

"Que agradezca porque otra se lo tira a la cabeza por bocón!", partió señalando en la publicación.

Luego sumó: "Por hablar y colgarse siempre de las mujeres y por inventar cosas para estar en pantalla! Ridículo!", finalizó.

Aquí puedes ver su mensaje: