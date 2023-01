Comparte

Durante la transmisión del capítulo de "Milf" de TV+, Berta Lasala manifestó sus buenos deseos a su expareja, Daniel Alcaíno para su debut humorístico en el próximo Festival de Viña del Mar.

La actriz recordó a su exnovio debido a que hace poco tuvo que bloquear y reportar a "un viejo" que comenzó a atacar a Daniel. El usuario de redes sociales increpó "comunista… ahora se van a forrar".

“Sabís qué, es mi exmarido y lo voy a defender igual ante ti viejo de miéchica”, dijo en el programa, palabras que fueron apoyadas por sus compañeras, quienes dijeron "ninguna posibilidad que le vaya mal", aludiendo a la próxima presentación del humorista en la Quinta Vergara.

Para rematar la situación, Berta Lasala expresó: "Sí, confirmaron que mi expareja estará en Viña. Le deseo lo mejor, sé que lo va a hacer fantástico, que ha tenido muchas ganas de ir al festival hace años".

Sin embargo, a pesar de sus buenos deseos, manifestó "yo no lo quiero ver. Me he torturado 20 años viéndolo. Ahora no, no quiero sufrir".

Recordar que Yerko Puchento debutará en el Festival de Viña del Mar el próximo mes. Si bien ya están confirmados todos los comediantes del certamen, aún no se conoce la distribución diaria de la parrilla del humor.