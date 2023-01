Comparte

Uno de los humoristas más exitosos del último en tiempo, Fabrizio Copano, vivió su esperado debut en la televisión estadounidense con una breve rutina en "The Late Late Show" con James Corden.

En los cinco minutos que tuvo disponibles, aprovechó para reírse de los antivacunas, los texanos e incluso del Presidente Gabriel Boric.

"Soy de Chile, estuve allí hace algunas semanas porque un amigo mío se volvió el Presidente del país, ¿Pueden imaginarlo? es el primer presidente millenial, probablemente va a renunciar en un mes, porque le va a dar mucha ansiedad", fue el inicio de la rutina de Copano.

En su exitoso debut, el santiaguino además abordó su vida como padre, reconociendo que "no quiero ser el tipo de papá que es amigo de su hijo, no creo que pueda ser su amigo, porque me estoy acostando con su mamá, ¿Qué clase de amigo te haría eso?", comentó recibiendo risas y aplausos del público.

Revisa la rutina de Fabrizio Copano en el Late Late Show