Fabrizio Copano debutará este jueves en el programa estadounidense "The late show with James Corden" y ante la aparición en la televisión del país del norte, su hermano Nicolás, entregó un tierno mensaje, destacando el esfuerzo del comediante chileno.

Nicolás Copano, a través de su cuenta de Instagram, compartió una fotografía junto a su hermano, en un café de Estados Unidos, además, de otras instantáneas de Fabrizio "de sus shows en bares anoche en Los Ángeles".

Las instantáneas fueron acompañadas por una reseña donde el comunicador chileno entregó su apoyo a su hermano y manifestó el orgullo de la familia por este logro.

"Y aquí estamos en Estados Unidos, tomando Café en Nueva Jersey (el lugar de la última cena de Tony Soprano) para apoyar en familia a mi hermano Fabrizio Copano, que esta noche se presentará en la televisión norteamericana (nada más y nada menos que en el "The late show with James Corden" en CBS haciendo un Stand Up)", escribió en la red social Nicolás.

"Orgullo de su familia y de toda una nación. El esfuerzo y la perseverancia dan frutos. ¡Siempre adelante Fabrizio!", manifestó.

"Un genio que reparte alegría por el mundo", cerró.