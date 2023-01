Comparte

No hay duda que uno de los temas más comentados del Festival del Huaso de Olmué fue la rutina de los humoristas, donde uno de los profesionales del humor que no logró triunfar fue Nathalie Nicloux.

Recordemos que la ex "Club de la Comedia" debió abandonar El Patagual, luego de que no sacara muchas risas entre los asistentes y se empezaran a escuchar algunas pifias.

Quien analizó la rutina de la joven fue el actor Claudio Reyes, quien no tuvo positivas palabras para la comediante.

"No tengo estómago para toda esta gente. Ya los conozco, ya los he visto. Son activistas de izquierda pagados por la izquierda. No son más que eso", partió señalando el ex Morandé con Compañía en el programa de YouTube ‘Viernes Troll’.

Luego continuó: "llega la altura de la vida en que quiero ver lo que a mí me gusta, quiero disfrutar de lo que a mí me gusta (…) Estos predican como Marx, pero viven como Farkas. ¡Chantas!".

