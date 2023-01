Comparte

La ex "Morandé con Compañía" Patricia Cofré recientemente fue invitada a "Podemos Hablar", donde envió un llamativo, pero muy a su estilo, mensaje a Gerard Piqué.

La situación se dio luego de que el conductor Jean Philippe Cretton, en la epata "Check in" del programa, le pidiera a la también actriz que empatizara con Shakira y le enviara un mensaje al exfutbolista.

Frente a la petición, Cofré respondió: "Pucha me faltaría, tendría que ser más de quince segundos", aludiendo a su clásico segmento de los ’15 segundos’ del extinto "Morandé con Compañía", donde lanzaba múltiples garabatos.

Sus ’15 segundos’

"¿Piqué el nombre? más encima tiene un nombre más feo que la cresta", partió señalando, para luego lanzar todo un rosario: "Si me viene a mi cag** así, me deja con dos crías y se va con una que tiene el ch*** más chico, ni cag****. Le saco la concha******, le quiebro una pata y el día del pi** juega a la pelota, no va a jugar nunca más a la pelota el hueón".

"¿Qué se ha creído? Me sacó chispa y después me bota, esa huea no la aguanto. Qué se vaya a la chu*** el concha******", finalizó la comediante, que sacó risas del conductor en todo momento.

Finalmente, Cretton le expresó: "Deberías haber asesorado a Shakira porque yo creo que fue muy suavecita la canción".