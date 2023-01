Comparte

La jornada de festivales ya comenzó, gracias al Festival del Huaso de Olmué, y los han seguido el Festival de Puente Alto, el de Las Condes y prontamente se espera el ansiado Festival de Viña del Mar, que retornará tras dos años suspendido.

En este sentido, la conductora de "Tu Día", Priscilla Vargas, compartió un crítico comentario respecto a los humoristas que han presentado sus rutinas, revelando algo que la tiene "chata".

"En las rutinas, en los últimos meses, hay algo que me tiene chata, que ya no me da ni risa", inició comentando en el matinal de Canal 13.

Luego continuó: "Recurren permanentemente los humoristas a ‘cuando estábamos en pandemia’, con un tonito de fastidio", sostuvo, para luego parodear: "Encerrados en la casa, me cae mal mi marido", bromeó.

Sus palabras fueron apoyadas por Ignacio Gutiérrez, que le señaló: "Te encuentro toda la razón", mientras que Vargas insistió en su punto: "Demasiado recurrente, ¿Eso se va a repetir ahora en Viña? Ojalá que no", cerró.