Continúa la polémica luego de que el pasado martes la animadora Tonka Tomicic sufriera un allanamiento en su casa que tiene en la comuna de Vitacura, tras el denominado caso "Relojes Vip" donde estaría involucrado su pareja, Parived.

Esta situación fue un tema obligatorio en algunos programas, donde "Sígueme y te sigo", de TV+, no se quiso restar a la situación.

Fue así como el conductor del espacio, Francisco Kaminski, le envió un mensaje sin filtro a Parived, pareja de Tonka Tomicic, criticando por la cadena de silencio que ha mantenido a lo largo del tiempo.

"Yo creo que su marido debe ponerse los pantalones, bien puestos y desvincularla socialmente. No debe esconderse, este no es el momento para esconderse. No es lo que crea, es lo que veo", señaló en un inicio.

Tras esto, lo instó a que asuma su responsabilidad: "Decir como bien hombrecito ‘el cagazo es mío, no es de mi señora".

"Uno habla ciertas cosas con su pareja y puede que ella no haya sabido tanto. Llegó el momento que el señor Parived salga a defenderla y si tiene alguna responsabilidad que se haga cargo como hombrecito. Es lo único que puede salvar a Tonka de una pérdida de credibilidad", cerró.

