Comparte

Desde el día de ayer el nombre de Tonka Tomicic se ha tomado los portales, luego de que se produjera un allanamiento en su inmueble, debido a su relación con Marco Antonio López, mejor conocido como Parived, quien estaría bajo investigación por el denominado "Caso Relojes".

La compleja situación fue analizada el día de ayer por Patricia Maldonado y Catalina Pulido en "Las indomables", donde la primera no tuvo pelos en la lengua.

"Yo no estoy avalando el robo ni la estafa, pero cuando hablemos de robo, estafa y sin vergüenzura, también hablemos de las cosas que ocurren en nuestro gobierno. ¡Todo debe ser pagado! Hay 600 millones de dólares que no aparecieron nunca más, y la señora (Yasna) Provoste no ha dicho ninguna hue…”, partió señalando con bastante molestia.

Tras esto, se refirió de lleno a la situación que vivió la animadora de Canal 13: "Yo no estoy avalando lo de Parived porque no lo conozco, ni voy a avalar a la señora Tonka Tomicic porque no es amiga mía, no tengo ningún compromiso, pero seamos justos, el escándalo de hoy en los canales fue terrible".

El mensaje de Paty Maldonado

Lo más llamativo de su descargo fue el singular (e irónico) consejo que le brindo a la también modelo, que aludió a una antigua polémica que vivió con Hermógenes Pérez de Arce.

"Yo creo que ellos deberían buscarse un nuevo abogado y le recomiendo a Tonka que busque a Hermógenes Pérez de Arce, yo que creo que es bueno para ella", expresó con ironía.

Por último, entre risas, complementó: "(Él) la va a recibir bien en su casa, no la va a echar".

Aquí puedes revisar el capítulo: