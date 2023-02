Comparte

Bombo Fica realizó un crudo análisis sobre el delicado momento que atraviesa Purén a raíz de los incendios forestales, donde incluso reveló que hubo amenazas a los vecinos de la comunidad.

"El día viernes (3 de febrero) yo viajé de Purén a Pichidegua, porque tenía un espectáculo. Salí como a las dos de la tarde. Si bien había algunos focos, estaban siendo controlados por Bomberos y los brigadistas", mencionó en "Mucho Gusto".

Luego, el comediante añadió que "en cosa de minutos horas llega al pueblo (Purén) y arrasa con una villa entera, más de 60 casas, y con el temor de que siguiera avanzando más hacia el centro (…) hubo un momento que Purén tenía fuego en los cuatro puntos cardinales, estábamos rodeados".

Bombo Fica y las denuncias hechas por vecinos

"Ayer (martes 7 de febrero) me llamó mi hijo porque la gente empezó a sentir mucho miedo porque empezaron las amenazas, de que iban a seguir quemando, que iban a empezar a entrar a las casas", señaló.

Incluso, sostuvo que la situación causó "una psicosis colectiva, donde la gente empezó a comunicarse, empezaron a ver autos, gente en moto que transitaba, el miedo, ‘van a entrar a las casas’, porque estamos solos.

Asimismo, el destacado humorista afirmó que "la verdad es que estamos solos, los Carabineros que hay son muy pocos, tenemos muy pocos militares en estos momentos que están resguardando, entonces empezó el miedo".

Por último, puntualizó que "pillaron gente prendiendo fuego, entonces el temor. Yo me tomé la libertad de mandarle un mensaje al ministro Jackson y contarle, ‘ministro, la gente me llama a mí, yo no sé qué hacer, estoy acá (Santiago). El miedo, la angustia, la soledad. Él tomó acciones".