Nada desapercibido pasó el beso de Daniela Nicolás y Daniel Valenzuela, en el último capítulo del extinto programa "Más Vivi que Nunca" de TV+, lo cual generó especulaciones de un romance entre ambos.

En este sentido, la también modelo fue consultada sobre el tema, donde le dio alas al rumor.

"Había que aprovecharlo, uno se puede morir mañana, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy", señaló en conversación con el portal La Hora.

Por otro lado, también se refirió a la reacción de su compañero de programa: "Se cag* entero, con todo respeto, lo sorprendió, se le salió el ojo al pobre", afirmó.

"Nunca cierro la puerta"

Junto a esto, explicó por qué se decidió en darle un beso: "Todos los programas me tira y me tira palos, o sea, dije: ‘Este hue** me tira, pero no concreta (…) No le avisé y me aburrí, nomás".

Por último, tras ser consultada sobre una posible relación amorosa, señaló que si bien son muy amigos "nunca cierro la puerta".

"Sí, nos hemos juntado, no hemos pinchado todavía, ‘todavía’ dije. Si yo llegara a estar con él, feliz lo contaría, si es un hombre increíble", cerró la comunicadora.