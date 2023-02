Comparte

"Es un sueño hecho realidad", expresó la cantante nacional Vesta Lugg a través de sus redes sociales, luego de que se confirmara que ella será la artista que teloneará a Christina Aguilera, durante sus presentaciones en Chile.

Tras la confirmación de la productora Bizarro, la influencer reflexionó a través de las redes sociales: "Yo creo que por Cristina, hago música pop. Me encantan sus canciones(…) quería ser como ella. Es un sueño hecho realidad".

Luego, en una publicación, añadió: "Oye baby Vesta… we did it (lo hicimos). Vamos a telonear a Christina Aguilera. Nos vemos en el Movistar Arena el 25 y 26 de febrero".

Recordemos que Christina Aguilera realizará su debut el Festival de Viña del Mar, lo cual está programado para el jueves 23 de febrero, misma jornada donde también se encontrará el artista urbano Polimá Westcoast.

Aquí puedes revisar el registro que compartió Vesta Lugg: