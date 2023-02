Comparte

Este domingo, en el capítulo final de temporada de “Todo por ti”, la última invitada a conversar con Cecilia Bolocco será la animadora Millaray Viera, quien homenajeará a su madre, la exmodelo y actriz Mónica Aguirre.

Millaray recordará su infancia, marcada por la pérdida de su padre, el cantante Gervasio, cuando ella sólo tenía tres años. “No es un tema fácil para mí. Hay gente que no entiende por qué no lo hablo públicamente, y es por eso, porque no me es fácil”, admitirá la ex figura de Chilevisión, agregando que su madre siempre se preocupó de ayudar a que ella y sus tres hermanos no se vieran expuestos al dolor.

Finalmente empezó a darse cuenta de las circunstancias detrás de la trágica muerte de su padre de manera casual. “Yo estaba en el colegio y un compañero me hizo un comentario sobre cómo murió mi papá. Recuerdo haber pensado ‘Pero eso no es así’, y ahí me di cuenta de que yo tampoco lo sabía. De ahí surgió la conversación con mi mamá y me contó cómo fue, en lenguaje infantil y paulatinamente”, rememorará.

Al respecto, la animadora hará un mea culpa sobre la forma en que trató a su madre en su infancia y adolescencia. “Durante mucho tiempo fui muy buena para juzgar a mi mamá. No fui una mala hija, pero era buena para sacar algunas cosas. Creo que a partir de mi maternidad hay muchas cosas que entendí”, indicará.

En México conoció a Álvaro López, vocalista de la banda nacional Los Bunkers, con quien se casó y tuvo a su primera hija, Julieta. “Cuando me enteré que iba a ser mamá se me vino el mundo encima por unos días. Era muy chica, no estaba en mis planes, estaba recién trabajando en México. Álvaro, en cambio, estaba feliz desde el primer día, decía que era una linda noticia y había que celebrar, y yo le decía ‘¿Pero qué vamos a celebrar?’ (…) Yo no habría tenido guagua a los 21 si hubiera podido elegirlo. No es el escenario ideal”, sostendrá.

Por su parte, Mónica Aguirre hablará de lo que significó ser el único sostén de su casa tras enviudar. “Yo tenía muchas cosas en las que fui muy inconsciente, por la juventud. Yo era muy polla, muy tímida, después fui desarrollando un poco más de personalidad. Por eso mis hijos fueron mi motor, la inspiración, saber que hay cuatro cositas que dependen de ti”, confidenciará.

“Mi mamá no tenía una red de apoyo en lo económico”, añadirá Millaray. “Recuerdo épocas largas de escasez. Muchas veces nos cortaron la luz. Pero agradezco eso, son esos momentos los que me hicieron la persona que soy. Éramos muy conscientes de nuestra realidad”.

“Todo por ti”, capítulo final de temporada este domingo a las 22:30 horas por las pantallas de Canal 13.