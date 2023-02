Comparte

Durante la jornada de este viernes se reportó la muerte del actor estadounidense Cody Longo, quien falleció a sus 34 años.

Así lo dio a conocer el medio TMZ, portal que detalló que el cuerpo del intérprete fue encontrado el pasado miércoles en la cama de una residencia en Austin, Texas, según reveló un miembro de la familia de Cody.

La misma página afirmó que la esposa del actor, Stephanie, estaba trabajando en un estudio de baile y sintió inquietud tras no poder comunicarse con él. Por este motivo, le solicitó a la policía que fuera a ver cómo estaba.

En este sentido, los uniformados llegaron hasta la casa de Longo y al percatarse de que el actor no respondía al llamado, decidieron derribar la puerta, encontrando de esta manera el cuerpo sin vida de Cody.

Hasta el momento no se ha confirmado la causa del deceso del intérprete, quien fue conocido por participar en "Days of Our Lives" y en episodios de "Nashville" en 2016.