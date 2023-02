Comparte

Este domingo se emitió el capítulo final de temporada de "Todo por ti", el programa de entrevistas donde Cecilia Bolocco invita a famosos a homenajear a sus madres con una bella conversación, una rica cena y una emotiva carta.

El capítulo de cierre tuvo a la animadora Millaray Viera, quien se reunió con Cecilia para conversar sobre su vida, su carrera y su relación con su madre, la ex modelo Mónica Aguirre, y su padre, el fallecido cantante Gervasio.

A la hora de hablar de su madre, la ex rostro de Chilevisión indicó que es un pilar fundamental en su vida. "Mi mamá es una mujer que a mí me sorprende, porque con esa cantidad de dolores y pruebas sigue siendo positiva y tirando para adelante (…) La admiro por conservar su bondad e ingenuidad a pesar de todo lo que le ha pasado en la vida. Es como una niña mi mamá, a veces yo soy un poco la mamá de mi mamá", sostuvo.

Acerca de su infancia, Millaray recordó que fue sumamente feliz, a pesar de que vivió desde siempre con el peso de haber perdido a su padre, quien murió cuando ella sólo tenía tres años.

"No es un tema fácil para mí. Hay gente que no entiende por qué no lo hablo públicamente, y es por eso, porque no me es fácil", admitió Millaray, agregando que su madre siempre se preocupó de ayudar a que ella y sus tres hermanos no se vieran expuestos al dolor.

"Yo tenía tres años y no debería recordar nada, pero precisamente porque fueron épocas muy difíciles, tengo recuerdos de algunas cosas, sensaciones, emociones, cosas que sentía en mi entorno", dijo.

"Fue un tiempo muy difícil para mi familia en general, mi madre dos días antes de perder a mi padre perdió a mi abuela, de hecho mi padre murió el día de su funeral. Recuerdo haber tenido la sensación de ‘aquí hay tristeza’. Pero mi mamá lograba abstraernos de eso y siempre tuvimos espacio para ser felices. Yo la veía triste cuando ella no se daba cuenta que la estábamos mirando, entonces mis recuerdos de infancia son de todas maneras muy lindos", señaló.

Finalmente empezó a darse cuenta de las circunstancias detrás de la muerte de su padre -quien fue encontrado víctima de un aparente suicidio- de manera casual. "Yo estaba en el colegio y un compañero me hizo un comentario sobre cómo murió mi papá. Recuerdo haber pensado ‘pero eso no es así’, y ahí me di cuenta de que yo tampoco lo sabía. De ahí surgió la conversación con mi mamá y me contó cómo fue, en lenguaje infantil y paulatinamente", recordó.

Según rememoró Millaray, era muy apegada a Mónica cuando niña. "Yo era la que más pescaba a mi mamá, la que se pegaba la lata de ir a los desfiles y estar cinco horas sin hacer nada. Lo hacía para estar más tiempo con ella", recordó.

Sin embargo, la animadora hizo un mea culpa sobre la forma en que trató a su madre en su infancia y adolescencia. "Durante mucho tiempo fui muy buena para juzgar a mi mamá. No fui una mala hija, pero era buena para sacar algunas cosas. Creo que a partir de mi maternidad hay muchas cosas que entendí", indicó.

Para cerrar el último capítulo de la temporada de "Todo por ti", Mónica se mostró orgullosa de sus cuatro hijos. "Mis hijos son buenos seres humanos, eso es algo que para mí es súper importante. Y en eso al menos creo que lo hice bien, siempre les hablé del amor", sintetizó.