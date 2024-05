Comparte

Raquel Argandoña y Jordi Castell revelaron un tenso conflicto que protagonizaron en el pasado. El incidente involucra a la hija de la comunicadora, Kel Calderón.

“Cuando ella (Kel) trabajaba para MAC fue a Canadá a hacer el color del lápiz labial que ella quería, y se hacía el lanzamiento”, explicó Raquel en Tal Cual.

Posteriormente, la comunicadora le dijo a Jordi: “Ella te invitó porque claro, ella era la anfitriona, y parece que tú le dijiste ‘¿cuánto hay?‘”

A lo anterior, Jordi respondió: “Yo ya te pedí perdón, ahí la cagué, le pedí perdón también a tu hija en su momento”.

“Me escribiste algo súper fuerte. Me paraste los carros heavy, fue tan incómodo lo que sentí que justo yo en esa época estaba grabando con Pangal, tu exyerno, que en esa época ya era el ex pololo de tu hija”, agregó el fotógrafo.

“En un minuto yo le dije ‘Pangal, creo que la cagué’, y le conté todo, así tal cual lo estás contando tú, y me dice ‘no, tienes que pedirle perdón a la Raquel‘”, prosiguió.

Finalmente, Raquel aclaró que se sintió molesta porque en sus inicios, ella ayudó a Jordi.

“Me gusta que cuando yo de repente hago un favor, la gente se acuerde”, cerró.