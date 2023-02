Comparte

Este lunes se confirmó que Daniel Alcaíno, que interpreta a Yerko Puchento, no participaría en el Festival de Viña del Mar 2023.

Fue a través de un comunicado donde la organización del certamen señaló que, "por mutuo acuerdo", el intérprete no se presentaría en el certamen. Además, revelaron qué días participarían los otros comediantes.

En este sentido, el actor se comunicó con "Mucho Gusto", donde desclasificó cuáles habrían sido los motivos que lo llevaron a bajarse del Festival, a solo unos días de su inicio.

"La razón es súper simple, venimos de conversaciones con el Festival desde agosto. Fueron al show, dijeron que les gustó mucho y que lo veían en Viña", inició comentando.

Tras esto, sostuvo que "nosotros dijimos que sí, y que queríamos un público adulto, queríamos ir entre dos artistas que convocaran a un público adulto. Eso siempre fue así, en cada reunión se repitió".

Sin embargo, luego de que se bajó Maná para el lunes 20, cuando se presentaría, y contrataran a Tini y Emilia, la situación cambió.

"Nuestras condiciones no fueron respetadas"

"Convocan mucho (Tini y Emilia), pero a un público adolescente y no es nuestro público. Decidimos no ir, porque no se respetó nuestra única y gran condición", afirmó.

"Queríamos presentar nuestro show, pero cuando no se respetaron nuestras condiciones, quisimos dar un paso al costado", sostuvo Alcaíno, relatando que esto fue lo que lo llevó, junto a su equipo, a tomar la decisión de bajarse del Festival.

Tras esto, recalcó su punto: "Nuestras condiciones no fueron respetadas. Es como decir ‘te vengo diciendo desde agosto que soy vegetariano’, y me invitas a un asado".

"El otro día había un público más ad hoc, con Fernández y Los Jaivas, pero ya había otro artista, y está en todo su derecho en defender su día", cerró.