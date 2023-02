Comparte

Dulce y agraz fue el 14 de febrero para la animadora Pamela Díaz, con quien si bien había intercambiado románticos mensajes con su pareja, el periodista Jean Philippe Cretton, el transcurso del día solo fue hacia abajo.

La situación fue narrada por la propia Fiera, luego de que compartiera videos a través de Instagram, donde se le veía la boca hinchada por un lado, y apenas podía modular.

"Querida people, miren, de este lado nada y este… cachate, parezco el Quico conchalalora. No saben lo que me pasó", inició señalando en el registro.

"Así va mi día del amor, súper bien…"

Luego señaló que "me sentía pésimo cuando jugué pádel hoy día (…) después en la tarde dije ‘ay, me siento rara’ porque saltaba y me dolía toda esta parte hasta acá (en el lado derecho del cuello). Entonces dije algo raro está".

"Mi muela se me murió y como la tengo acá arriba la muela yo creo que me apretaba las neuronas, con razón era tan lesa", narró en tono de broma.

Por último, la comunicadora bromeó con que "así va mi día del amor, súper bien, tiki taka. Ay, no me puedo mover mucho".

Aquí puedes revisar el momento: