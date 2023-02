Comparte

A sus 34 años, y luego de una extensa carrera en telenovelas y series como "Aquí mando yo", "Mamá mechona", "Pacto de sangre", "Helga y Flora" y "Amar profundo”, entre varias más, el actor Hernán Contreras experimentará un desafío televisivo diferente: será parte del grupo de participantes de la nueva temporada de “Aquí se baila”, estelar de baile que Canal 13 estrenará en las próximas semanas bajo la animación de Sergio Lagos.

Contreras arriba a este espacio por un gusto de toda la vida por el baile y señaló que su llegada al exitoso estelar de baile "es una oportunidad que se presentó, porque siempre había querido indagar más en el baile y nunca lo había hecho, así como con clases y cosas así".

Según explicó el actor, "siempre había sido desde un tono más amateur. Y si bien ese tono amateur ha servido para tener una cierta soltura, esto se vuelve mucho más complejo en el orden, en el ritmo, en la gracia y en hacer un trabajo profesional", comentó, añadiendo que "no estamos aquí para bailar de manera chistosa. Aquí lo amateur ha servido para soltar ciertos pasos, pero ahora se aterriza a un trabajo que hay presentar para el público y para los jurados que son tremendas personalidades del baile y del espectáculo”.



Hernán ya lleva un tiempo ensayando para “Aquí se baila” y desde ese lugar indicó que "estoy feliz. Hoy admiro muchísimo más lo que hacen los bailarines y las bailarinas, y estoy aprendiendo de mi coach, Nico Donoso, y de mi partner de baile, Fran Cepeda, que es una tremenda bailarina", a lo que agregó que "este es un desafío que está entretenido y difícil, pero difícil de buena manera, porque siento que en cada ensayo voy aprendiendo más y más cosas".

Contreras llega a "Aquí se baila" convertido en uno de los galanes de teleseries más reconocidos de la última década y frente a cómo va a sobrellevar eso en el programa, el intérprete precisó que “es difícil tener esa etiqueta de galán de teleseries porque es una etiqueta que pone la gente"

"A mí me cuesta sentirme el galán de teleseries, pero yo tengo que aprovechar mis herramientas de actuación para apropiarme de eso y que la química entre Fran y yo se vea y se traspase a la gente… y, lo más importante, es que esto no lo tomo como un juego. Esta es una competencia en la que quiero aprender mucho, lo estoy pasando muy bien, y si tiene que salir el lado de galán, si es que la coreografía lo pide, lo voy a hacer", sostuvo.

A lo anterior, añadió que "yo no me asumo como galán, pero hay que utilizar ciertas herramientas de eso para que se traspasen al público y la gente disfrute la coreografía que estamos bailando, que la disfruten tanto como nosotros".

Canal 13

En el último tiempo, el actor ha explorado un lado más sensual en sus redes sociales, acerca de lo cual destacó que "hay que explorar todos esos lados. Yo encuentro entretenido que si uno está cómodo con su cuerpo, poder mostrarlo… que si uno trabaja su cuerpo y si uno lo entrena, comparta eso resultados; y eso también utilizarlo en coreografías y despertar esa sensualidad que hay en uno. Por eso me doy esos espacios con las fotos, como poder jugar con eso… y obvio que queremos llevar eso a la pista de baile", agregando que "primero, el baile, y de a poco vamos a ir metiendo cada vez más esa sensualidad".

Sobre su aspecto físico, sostuvo que "estoy contento con mi cuerpo, en el que hay un trabajo detrás y harto cuidado. Hoy me gusta mostrar esos espacios y darme esa libertad que me permiten las redes sociales de esta etiqueta. Es algo que durante mucho tiempo quise hacer y que no permitía hacer, pero llegó un punto en que dije ‘ya, quiero explotar estos lados, quiero sentirme bien haciendo algo’… y finalmente es parte de un juego".

Este cambio se dio en Hernán Contreras en plena pandemia, cuando empezó a comer bien y ordenado y a hacer ejercicios, llegando incluso a desarrollar un gimnasio en su casa.

"Gracias a eso me empecé a sentir cómodo con mi cuerpo y desde ahí llegué a la idea de poder mostrar y sacar un lado más sensual", puntualizó, sintetizando que "trato de tener un cuerpo que me haga sentir bien, más que para cumplir expectativas de la gente, y eso es lo que muestro en las fotos que hago".