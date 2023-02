Comparte

Unas semanas ajetreadas está viviendo Catalina Salazar, más conocida como iCata en redes sociales, donde tiene 1,6 millones de seguidores si se suman todas sus redes sociales.

Junto con ir a la gala del Festival de Viña, la periodista también asistirá a una entrevista para ser tripulante de vuelo en la línea Emirates. Ya pasó dos etapas y ahora le toca una entrevista personal.

"Tengo que ir a la preentrevista en personas en un hotel en Santiago (ella vive en Temuco) Me mandaron un montón de reglas y el sueldo. Me pidieron que llevara a las 9 de la mañana puntual", dijo en entrevista con Las Últimas Noticias.

"Tengo que llevar mi curriculum, pasaporte, el certificado de las vacunas y mi título de universidad (…) tengo que ir peinada tipo Bella Hadid (con el pelo para atrás), maquillada bien y con blazer, blusa, falda y tacones", agregó.

"Son seis meses a prueba, donde te pagan a prueba igual (…) y cubre alojamiento compartido con dos personas más de tu mismo género en Dubai, en un departamento con tres piezas", reveló la comunicadora.

El interés de Salazar es porque "estoy segurida que en un par de años ya no voy a trabajar en lo que hago ahora, que es sobre todo en redes sociales, entonces siempre es bueno buscar nuevas cosas y siempre ha interesado la pega de volar porque me gusta mucho viajar y más encima en una aerolínea tan grande como esta".

Además, dijo que "el sueldo mensual son como 2.800 dólares ($2.217.000) más o menos, es un buen sueldo".

"Aún no sé si voy a ir, no estoy segura la verdad. No sé, igual es harto compromiso entrar a trabajar en Dubai. Tengo que ir viendo cómo se ve. Si llego a quedar pensaría harto en irme a vivir a Dubai", señaló.