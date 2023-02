Comparte

Luego de que Daniel Alcaíno, actor que le da vida a Yerko Puchento, confirmara su salida del Festival de Viña del Mar, tras un cambio de artistas, el pasado 16 de febrero regresó a los escenarios, y no olvidó dejar unas críticas al certamen viñamarino.

El intérprete se presentó en el casino Enjoy de Viña del Mar, donde el portal Página 7 se encontró presente en el show, y contaron algunos detalles de cómo fue su regreso a los escenarios.

Así, desde el sitio señalaron que el espectáculo inició a las 21:00 horas y lo hizo con música de Maná, realizando una burla a la agrupación que se bajó del Festival y provocó que el comediante tomara el mismo camino.

Tras esto, bromeó sobre el certamen: "Es lo más cerca que voy a estar del Festival de Viña, se lo digo al tiro (…), se ve más chica la Quinta Vergara".

Luego continuó: "Canal 13, TVN y Bizarro, acuerdo de confidencialidad querían…, ¡chao!".

Aún así, el humorista agradeció la buena onda: "No se dio, pero quiero decirles a todos que esto ha sido un regalo para el alma, estar con ustedes y que me hayan venido a ver (…) les agradezco de corazón, estoy feliz, voy a estar una semana en Viña y no es hueveo".