Comparte

El animador Daniel Fuenzalida se refirió a la determinación de Daniel Alcaíno, quien interpreta a Yerko Puchento, de no presentarse en el Festival de Viña del Mar, donde había sido confirmado.

Al respecto, comentó que "cinco o seis días antes de la noche inaugural, un artista no se puede bajar, te toque el público que te toque".

Junto con lo anterior, aseguró en conversación con "Mucho Gusto" que "un artista cuando es un artista, y se debe a un público, no puede estar diciendo que ‘era un público juvenil, que a mí no me conviene, prefería un público mayor’".

Bajo este contexto, planteó que "si tú eres un artista, cantante, humorista, animador, tienes que llegar a todo tipo de público".