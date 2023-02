Comparte

El animador de "Mucho Gusto", José Antonio Neme, se tomó unos minutos en el matinal para enviar un singular mensaje a Julio César Rodríguez, periodista de CHV, luego de que se enterara que no asistirá a la Gala del Festival de Viña del Mar 2023.

En este sentido, el comunicador de Mega preguntó en vivo el por qué no asistirá, señalando luego que tenía interés en su participación.

"¿Saben qué? Voy a llamar a Julio y le voy a preguntar por qué no va a ir a la gala", partió comentando, de acuerdo a lo que consigna el portal La Cuarta.

Luego continuó: "Pucha, está al aire me dicen. No, le voy a mandar un mensaje de audio para que después me conteste", para luego tomar su celular y grabar un mensaje de voz.

"Juli, te estamos esperando acá"

"JC, con todo el respeto del mundo. Oye, poh, Julio, tú eres uno de los pocos personajes que a mí me interesaba ver en la gala, saludar, saber cómo iba la vida, sobre todo la vida personal. Y acabo de confirmar que no vas a la gala porque no tenías traje de agua", expresó, mientras grababa el audio.

Tras esto, añadió: "Te quedas fuera de la gala este año por decisión propia y na’ que ver. Qué lata, me gustaría saber cuál es tu opinión… ¿Qué opinas de todo este desaguisado, Juli? Juli, te estamos esperando acá, así que mándanos un audio cuando puedas".

Sin embargo, Neme cometió un "error", lo que no permitirá que JC Rodríguez responda a todas estas inquietudes. "No se mandó (el audio)", reveló Neme, por lo que el audio jamás le llegó al comunicador de CHV.