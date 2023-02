Comparte

Nada agradable fue el episodio que experimentó Juan Pablo Sáez, situación que ocurrió mientras que encontraba de paseo junto a su hija y una sobrina en medio de los bosques de Puyehue, en la Región de los Lagos.

Todo iba bien en sus días de descanso, hasta que una de sus niñas se quejó por la picadura de un bicho. Al intentar tomarla en brazos, sintió un pinchazo, que vino acompañado de un intenso dolor.

Tras esto, en conversación con Las Últimas Noticias, señaló: "Me di cuenta que me había picado una avispa chaqueta amarilla".

"Sufrí una crisis alérgica tremenda, estuve muy mal. Tenía la cara toda hinchada, me costaba respirar y hasta me caí al suelo un par de veces buscando aire", señaló el intérprete de 50 años.

Para su fortuna, en la cabaña donde se alojaban había unos médicos, quienes le brindaron unos antialérgicos y cortisol.

"Por 15 minutos estuve tirado. No podía moverme, pero luego comencé a respirar mejor y me fui a casa", relató el recordado intérprete, que finalmente señaló: "Ahora no pienso volver al bosque".