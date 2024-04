Se acerca un nuevo mercado de fichajes en Europa y las especulaciones sobre el futuro de Alexis Sánchez reflotan. Tras conseguir su segunda Seria A en Italia y la poca participación del chileno en este título, los rumores indican que el delantero no continuará en Milán.

De hecho, la información fue confirmada por el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, quien adelantó que “Alexis Sánchez dejará el Inter como agente libre al final de la temporada actual como se esperaba, listo para intentar un nuevo capítulo en el verano”.

Una notica que comienza a tomar fuerza en Italia, sobre todo tras las llegadas de nuevos jugadores al cuadro lombardo en su posición.

No obstante, pese a esta decisión del cuadro italiano, a Alexis no le faltan los ofrecimientos de contratos. Tanto así que ya surgen nombres de clubes dispuestos a fichar al chileno, como el Trabzonspor de Turquía, Udinese de Italia, River Plate de Argentina, Flamengo de Brasi, entre otros.

Ahora solo resta conocer la decisión del seleccionado nacional, quien estima que aún puede estar en la elite del fútbol mundial.

🚨🇨🇱 Alexis Sanchez will leave Inter as free agent at the end of the current season as expected, ready to try new chapter in the summer.



Stefano Sensi will also leave Inter on free transfer after #LCFC deal collapsed on January Deadline Day. pic.twitter.com/OpRmh7fkAA