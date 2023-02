Comparte

Lisandra Silva será parte de la nueva temporada de "Aquí se Baila", que llegará a las pantallas de Canal 13.

Y en redes sociales, mostró cómo se prepara de cara al estelar que se estrenará el domingo 26 de febrero.

Sin embargo, la bailarina tuvo que responder a una crítica de mal gusto que realizó un usuario en su cuenta de Instagram.

"Se cree bailarina la pinta mono", expuso el sujeto en el posteo.

Aquello, generó que la cuba respondiera: "No solo me creo. Me vas a tener que aguantar en la tele tres veces a la semana. ¿Podrás?.

