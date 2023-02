Comparte

Con cantos, aplausos y risas finalizó la primera noche del Festival de Viña del Mar en su única versión inaugurada solo por mujeres. Si bien todas las artistas fueron ovacionadas por el público, las redes sociales estallaron con opiniones distintas.

La encargada de abrir el certamen fue la cantante Karol G, quien emocionó al público con sus bailes y palabras al monstruo viñamarino. Una de las que la felicitó fue la actriz Loreto Aravena, quien subió una fotografía con la frase "hermosa voz".

La compositora colombiana también cantó junto a los artistas chilenos Myriam Hernández y Cris MJ. Este último causó algunas críticas en redes, luego de que algunos lo tacharon de verse nervioso.

Cris MJ le tiene miedo a Karol G. Seamos sinceros. #Viña2023 — Sebastián Medina M. (@Sebasfunk) February 20, 2023

A Cris Mj se le olvidó su propia canción, y no lo culpo. Debe ser intimidante estar al lado de Karol G — el señor tiktoker (@felipiiin) February 20, 2023

Seguido de la cantante colombiana, pisó el escenario la comediante Pamela Leiva, quien logró sellar su rutina con gaviota de oro y plata. Una de las famosas que la felicitó fue la cantante Vesta Lugg, quien subió una fotografía de la chilena con la palabra "ídola".

Fotografía: Instagram Vesta Lugg

Sin embargo, no todos están contentos con la rutina de la ex participante de 1810. En twitter, los internautas no dudaron en criticar su show. Observa algunas publicaciones acá:

El tono flaite de la Pamela leiva describe completamente el festival de viña del mar. — Jonathan Herrera Per (@Jonazul30) February 20, 2023

Seré la única que no encuentra chistosa a pamela leiva , bien fome su show 🙄🙄🙄

#Viña2023 — Gianni_carolina (@GPareglio) February 20, 2023

Finalmente, la cantante Paloma Mami fue la encargada de cerrar la primera noche del Festival. Pese a que la chilena-estadounidense entregó un show que estuvo marcado por la ovación del público, las opiniones no tardaron en aparecer.

En redes, algunos criticaron los fallos técnicos en el audio del espectáculo e incluso su comienzo, el cual partió pasada las 2:30 de la mañana.

todos nosotros mañana muertos de sueño porque elegimos esperar a la paloma mami #VINA2023 #FestivalDeVina pic.twitter.com/lYrnDJONme — mar (@lincopito) February 20, 2023