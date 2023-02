Comparte

Rumores fueron los que circularon tras la presentación de Paloma Mami en el Festival de Viña 2023, los cuales apuntaban al también músico urbano Pailita.

En concreto, fue a través de Twitter donde publicaron el setlist del show que tenía la cantante nacional, en donde se puede ver que tenía contemplada la presencia de Pailita y Polimá WestCoast en el escenario, lo cual finalmente no se llevó a cabo.

por favor la cantidad de cosas que tenía pensado hacer paloma mami en su show pero tuvo que cortarlo por la pésima organización del festival de viña y problemas de audio LOS ODIO pic.twitter.com/BLMSWt8v6m — nicolas; (@shouldmiIa) February 20, 2023

Tras la viralización del documento, fue el propio Pailita quien debió salir a aclarar el hecho, luego de que muchos cibernautas ‘reclamaran’ por su no participación en el show.

Fue a así como a través de un video explicó que jamás estuvo contemplado a participar en el show de Paloma Mami.

"Anda circulando un setlist de Paloma donde aparezco yo, y sale que iba a cantar con ella Síntomas de soltera y Ultra Solo", partió señalando en el registro.

Luego explicó: "No me anden metiendo en cosas en las que no tengo nada que ver. Nosotros ayer (el lunes) fuimos a ver el festival. Yo con la Paloma no hablo desde que salió Síntomas de soltera, ni con ella ni con nadie de su equipo de trabajo", para finalmente resumir: "Yo nada que ver ahí. A nosotros no nos invitaron a cantar".

Aquí puedes ver el registro: