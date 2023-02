Comparte

"La que puede, puede" o "pituto". Así se dividieron los usuarios de Instagram en los comentarios de la foto de las hijas de la animadora del Festival de Viña 2023, María Luisa Godoy, con Tini.

"Gracias @tinistoessel por compartir con mis niñitas ♥️♥️ Te amamos ✨ Todo el éxito en tu primera vez en @elfestivaldevina", escribió la presentadora en su cuenta. En la imagen sale la cantante argentina con sus tres hijas.

Pese al tierno registro, no todos se lo tomaron así: "Me encantas pero creo que estos privilegios no debiesen hacerse públicos"; "Los pitutos 🤣🤣❤️ lo digo con cariño, carita de felicidad de tus niñitas lindas"; "Eso se llama tener pituto, concuerdo con otros comentarios mi hija es fanática desde la serie violeta y yo ni con el sueldo de un año podría llevarla a viña a ver a tini… nada que hacer".

Por otra parte, otros defendieron a Godoy y el gesto que tuvo con sus hijas: "Ay que amargados jaja seguro si tuvieran la oportunidad de hacer felices a sus hijos no lo harían 🙄 alegan por todo"; "La que puede, puede 😂😂y la que no que pase de largo y no le da me gusta a la foto"; "Sus hijas estaban ahí y punto, cuál es el problema. En más de alguna oportunidad también nos hemos visto favorecidos".

