Nada inadvertido pasó el acto de Arturo Walden, comunicador mejor conocido como ‘Kiwi‘, luego de que en el matinal "Buenos Días a Todos" le quiso robar un beso a la comediante Pamela Leiva, situación que fue duramente criticada.

Ahora, en conversación con Las Últimas Noticias, el comunicador reflexionó sobre el hecho y ofreció disculpas.

"Me equivoqué, para qué voy a decir otra cosa. Cero intenciones de acoso ni de faltar el respeto. Me equivoqué y ofrezco disculpas igual", inició señalando.

Luego continuó: "Me da lata que todo el buen trabajo que se viene haciendo con el equipo se vea opacado por un error mío. Estoy contratado sólo por lo que dure el Festival de Viña. Ahora, después del beso, no creo que me quieran contratar. Soné con todas las pegas".

Tras esto señaló que todo estaría bien con la comediante que triunfó en Viña del Mar: "También siento que me equivoqué. Pero, ¿quién no se ha equivocado en la vida? De repente me están crucificando como si fuese un depravado".

