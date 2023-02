Comparte

El humor ha sido uno de los momentos más emocionantes y complicados del Festival de Viña 2023, ya que Pamela Leiva y el tiktoker, Diego Urrutia hicieron vibrar al público, pero Belén Mora no contó con la misma suerte, porque le tocó conocer al monstruo de la Quinta Vergara.

A un día de su presentación, Fabrizio Copano catalogó de raro al Certamen Internacional, porque sus pares no han usado la temática política para hacer reír a los espectadores.

"Es raro un Festival donde nadie mencione a alguien del Gobierno ni a nadie de la política y la sociedad. Obviamente hay miedo a la reacción (del público), y lo entiendo porque es un momento polarizado, medio crispado, pero tengo la sensación de que se pueden hablar estas cosas”, expresó el comediante.

Asimismo, reveló que dentro de su rutina si va a haber espacio para temas sociales y políticos, ya que aseguró lo siguiente:

"Yo generalmente intento hablar de las cosas que me parecen interesantes, y que a mí me atraen… la política y la sociedad son parte de lo que a mí me interesa, entonces, por supuesto que va a haber algo de esto".

Por último, hizo saber que él ya ha probado su rutina con diferentes públicos, para ver la recepción y la llegada que se tendrá con ellos.

"Lo he probado en distintos públicos y también lo voy a hacer en la Quinta (Vergara), porque son temas que me parecen atractivos y creo que la gente puede llegar a conectar con ello”, concluyó el artista que conquistará a Viña del Mar este jueves 23.