La destacada cantante Christina Aguilera se presentó en el Festival de Viña del Mar 2023, instancia donde interpretó sus mayores éxitos, tales como "Lady Marmalade" y "Genie in a bottle".

La artista fue ovacionada por el público y recibió rápidamente las gaviotas de plata y de oro, momento en el que le entregó unas emotivas palabras a sus fanáticos.

"La Quinta Vergara se transforma en un escenario mundial gracias a una de las mayores estrellas de este siglo. Tremendo debut en Chile", dijo animadora del evento, María Luisa Godoy, antes de entregarle los galardones.

En primer lugar, se le otorgó la gaviota de plata, lo que causó la positiva reacción de la artista.

"Christina, ¿cómo te estás sintiendo en este momento?", fue la consulta realizada por María Luisa, ante lo cual Aguilera respondió que "maravilloso".

"Ustedes (el público) me hacen sentir en la cima del mundo. Desde el momento en que llegué aquí, ellos me han dado nada más que apoyo y amor, y es un hermoso sentimiento", afirmó.

"Muchas gracias por invitarme a su hermoso país, su hermosa casa, Chile", destacó.

Posteriormente, los animadores le entregaron la gaviota de oro, momento en el que Christina relató una particular historia de una conversación que sostuvo con la cantante Becky G previo a su llegada a Chile.

"Cuando estaba de camino aquí, estaba en el teléfono con Becky G, ella me escribió y me dijo que esta fue una de sus experiencias favoritas en su carrera entera, estar aquí en Chile y yo dije ‘oh mi Dios, no puedo esperar para comprobarlo y sentirlo por mí misma’ y ustedes no decepcionaron", confesó, recibiendo el aplauso inmediato de sus seguidores.