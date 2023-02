Comparte

Laila Roth es la carta humorística que estará en la última noche del Festival de Viña del Mar, donde muchos desconocen cuál será la rutina que exhibirá.

Por ello, la artista comentó en rueda de prensa las expectativas que tiene para su debut en la Quinta Vergara, la cual no está exenta de incertidumbre.

"A mí no me preocupa que me pifien, lo digo en el sentido de que entiendo que si algo te gusta te ríes y si algo no, no", comenzó diciendo.

En ese sentido, la comediante indicó que "por lo general estamos más educados para ‘bueno, no me gusta, me quedo callado y saco el celular y espero que termine’. Por ahí lo que tiene esto de circo romano es que en vez de dejar de prestar atención, la gente empieza a expresar su descontento".

No obstante la argentina señaló: "Me preocupa más decir eso: ‘Tengo esta posibilidad, esta oportunidad, de estar aquí en este escenario, mostrar lo que estoy haciendo y no poder divertirlos’. La gente paga una entrada cara y obvio que les debe dar bronca que no los estén haciendo reír".

Laila Roth espera convencer al "Monstruo"

"Hay veces que sí puede ser rudo, en el sentido en que empiezan a pifiar y cuando uno dice que va a cambiar de rumbo no te dan la posibilidad, ya los perdiste (…) Eso es lo que me da más miedo, que (el público) no me den la oportunidad de encontrar ese cambio de ritmo", complementó la humorista.

Asimismo, aseguró que "trabajé para que salga bien y si sale mal, que es una posibilidad que siempre existe, ya que todos mis colegas trabajan para que salga bien, ninguno dice ‘voy a ir para que me pifien, la verdad que estoy para esa’. A veces cuando uno toma riesgos y a veces pueden salir como pueden salir mal".

Por último, la trasandina bromeó diciendo que "bueno la tarotista dijo que me iba a ir bien".