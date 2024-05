Comparte

En una reciente entrevista con Eva Gómez en el programa “ForEva” de Agricultura TV, Jean Philippe Cretton se abrió sobre varias decisiones personales que han marcado su vida. Entre ellas, una de las más significativas ha sido su decisión de hacerse una vasectomía.

Cretton, conocido por su trabajo en televisión y su carrera musical, ha tomado este paso pensando en su tranquilidad futura.

“Es que lo mi plan de vida es poder estar lo más tranquilo posible. Lo antes posible depender de menos cosas poder vivir de una manera más sencilla, lo antes posible”, partió señalando.

Luego añadió: “Los hijos con todo lo maravilloso que son igualmente involucran un costo que va desde lo económico, hasta lo emocional. Entonces, en un momento cuando ya mi hija tenía siete, dije: ‘No, que no, no me veo empezando todo de nuevo‘”.

Además, Cretton mencionó que esta elección está íntimamente ligada a su relación con su hija, dando a entender que quiere dedicarse a ella y estar presente en todo momento.

La nueva perspectiva de vida de Jean Philippe Cretton

Jean Philippe Cretton también habló sobre cómo ha sido el último año para él, describiéndolo como “el año más duro y mejor de mi vida”.

Esta reflexión profunda subraya un periodo de autoconocimiento y crecimiento personal. En medio de los desafíos, ha encontrado nuevas formas de cuidar de sí mismo y de los que ama.

Su enfoque hacia una vida más sencilla también se refleja en su filosofía sobre el envejecimiento y el autocuidado.

Cretton se muestra relajado respecto a la apariencia física y enfatiza la importancia de sentirse cómodo en su propia piel, más allá de las expectativas sociales.

“De repente me dicen: “Bueno, tienes que ponerte ya botox, porque ya estás empezando con líneas de expresión, arrugas…'”, partió señalando.

A este comentario habría respondido: “Le digo: ‘Pero si estoy envejeciendo’. Hay un poquito en la frente, puede ser, pero muy poquito, pero de verdad. Por ejemplo, cuando me río así aquí, pero tengo que tener patas de gallo, todo el mundo tiene y yo encuentro la raja“.

