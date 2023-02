Comparte

La cantante Vesta Lugg reaccionó ante el incidente que protagonizó en vivo durante su participación en el matinal "Buenos días a todos" de TVN.

Cabe recordar que la artista fue invitada al espacio matutino para abordar su nuevo logro profesional, puesto que será telonera de la cantante Christina Aguilera en sus dos presentaciones en el Movistar Arena.

En este contexto, hubo un momento en que la conductora del programa, Yamila Reyna, le solicitó a Vesta que desfilara, al igual que como lo hizo en la gala del Festival de Viña del Mar.

Tras esto, Yamila se percató de que Vesta tenía una mancha roja en el pantalón, por lo que interrumpió a la artista, para luego mandar el espacio a comerciales.

Reacción de Vesta

Ante la gran cobertura que se le ha dado a este tema, la misma artista decidió hablar abiertamente sobre esto a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Lugg señaló que "veo a muchas personas escribiéndome y comentando acerca de lo que me pasó hoy día en el matinal".

En este sentido, indicó que "no me avergüenza en lo absoluto, a diferencia de muchos de los comentarios que dicen que debería sentir lo contrario, porque es normal y soy mujer, y tengo utero y una vez al mes me llega la regla".

"Normalicemos la regla, normalicemos que esto es parte del cuerpo y que nos podría pasar a todas y que sé que nos ha pasado a todas en algún momento de nuestra vida", dijo finalmente.

