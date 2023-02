Comparte

"Lo veo y me vuelvo a reír", dijo Eduardo Fuentes sobre su participación en la rutina de humor de Rodrigo Villegas este miércoles en el Festival de Viña 2023

"Además, que la reacción de Rodrigo es tan natural. Yo creo que esta cuestión nos ha pasado a todo, que estamos viendo un un video y paf, sale la publicidad", bromeó, en entrevista con "Buenos días a todos".

Aunque parece que no estuvo arreglado, hubo preparación en la injerencia del animador en las risas del público.

"Rodrigo me cuenta que en su rutina él tenía esta parte y utilizaban otros comerciales y acá, por motivos evidentes, no se podían mostrar en pantalla. Entonces, estaba usando uno mío, pero de una marca. Me dijo ‘oye, y si hacemos algo diferente…’. Yo le dije ‘ya’. Yo estaba de vacaciones, justo después de Olmué me llama. Y le digo ‘mira, estoy fuera, pero llego la próxima semana, te llamo el lunes apenas llegue'", relató.

"Efectivamente lo llamo el lunes, ‘estoy acá ya. ¿Qué hacemos’. Y nos juntamos en su productora, esto lo grabamos súper rápido. Montamos un croma, me senté ahí, me dijeron más o menos la idea, había un texto y lo grabamos Dos cucharadas y una papa. Pero no sabía todo el detalle", dijo.

"Honestamente no sabía que iba a ser el golazo que fue (…) que el momento iba a ser tan icónico como ha sido hasta ahora. Tengo una cantidad de mensajes de gente preguntándome cuánto vale las páginas web", rió.