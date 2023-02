Comparte

A solo un día de su presentación en el Festival de Viña 2023, Nicki Nicole anunció a través de sus redes sociales que vendrá a Chile en agosto, para hacer su primer Movistar Arena.

La actual jurado de la competencia internacional y folclórica, ha recibido el cariño de la audiencia durante todos estos días y habló sobre su presentación en el Festival de Canción y dijo que, “va a ser una noche única, increíble. Estar una semana entera acá me dio mucha más confianza”.

Además, agregó que estar tiempo en el país la ha impulsado a seguir haciendo música y aprendiendo.

“Viña me dio confianza y ganas de seguir haciendo música increíble. No hay nada más motivador para un artista que ver a todos sus colegas en el escenario rompiéndola”.

Si bien, aún no ha podido cantar sus canciones en la Quinta Vergara, la cantante trasandina ya anunció su concierto en solitario en Chile.

“Desde que pisé Chile no paré de sentir el cariño de todos ustedes. El amor que me están dando es increíble y por eso me llena de alegría volver a estar juntos en tan poco tiempo”, expresó Nicki Nicole.

La argentina volverá al país en este 2023 y posteó que, “mi primer show propio en Chile este 24 agosto. Mi gente de Chile esto es un sueño para mí”.

Recordamos que, su concierto lo llevará la productora Bizarro y las entradas estarán a la venta a partir de mañana a las 19:00hrs por Puntoticket.

Revisa el anuncio de Nicki Nicole