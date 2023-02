Comparte

En un nuevo capítulo de "Sígueme y te Sigo", el comentarista deportivo Mauricio Israel aseguró que los rostros de TVN, María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, se encontrarían "aterrados" por el despido de Arturo "Kiwi" Walden.

En este sentido, el académico Jaime Campusano también tuvo palabras para los rostros de la señal estatal, en específico contra el conductor Eduardo Fuentes, señalando que "ha jugado en el borde de los abismos".

Tras esto, el profesor profundizó: "No es que no me agrade, trabajé con él, pero Fuentes ha estado vacilando mucho estos años políticamente, socialmente".

"Ha estado vacilando demasiado"

Junto a esto, Campusano apuntó a su pasado, tras haber trabajado por largos años en el canal La Red: "Ha estado vacilando demasiado y jugando mucho en el borde de los abismos, y le está pasando la cuenta su paso en La Red".

Finalmente, respecto a ambos conductores, manifestó: "Estamos hablando de personas que tienen imagen en la televisión y los años que pasó Fuentes en La Red… todos sabemos lo que es La Red, la tendencia política de La Red, y le está pasando la cuenta a Fuentes".