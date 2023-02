Comparte

El Congreso aprobó este viernes la prórroga de la vigencia del Estado de Excepción de Emergencia en la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y el Biobío.

La medida, que durará 15 días más, quedó despachada luego de que el Senado la aprobara por 22 votos a favor y 2 abstenciones.

Antes, el jueves, la Cámara de Diputados lo había ratificado con 89 a favor, 15 en contra y 7 abstenciones.

El Estado de Excepción en la zona ha estado vigente desde el 16 de mayo de 2022. Con esta aprobación se mantendrá hasta el 12 de marzo próximo.

A la sesión asistió la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien reiteró que, según datos proporcionados por la Conaf, hay un 25% de intencionalidad en los incendios forestales.

“25% es mucho, entonces no hay ninguna duda de que la intencionalidad es un problema. Si es 25% o es 43% no hay ninguna disputa, ninguna razón para generar un conflicto político en torno a si importa o no la intencionalidad”, señaló.

“Y si hay dudas con las cifras, que lo vean los técnicos que estudian los incendios. No que lo discutamos como si fuera un tema que tuviéramos que construir un acuerdo político en torno a cuál es el porcentaje”, cerró.