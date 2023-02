El cantante colombiano Camilo conquistó al público de la Quinta Vergara con sus más grandes éxitos.

El artista se presentó en el último día del Festival de Viña del Mar, instancia donde interpretó dos canciones junto a su esposa Evaluna.

De esta manera, Camilo se llevó todos los aplausos de los asistentes, así como también el cariño de los televidentes.

A través de Twitter, los usuarios y usuarias dejaron positivos mensajes hacia el cantante, destacando su puesta escena y su cercanía con el público.

Siempre me ha gustado la onda de Camilo. Al principio me llamaba la atención su voz, después escuché la letra y la música, tan linda,melódica, bailable y con un mensaje positivo. Sabía que caxaba los temas, pero no me imaginé que me las cantaba casi todas #ViñaDelMar2023 #Camilo pic.twitter.com/mE0vUYGLo7