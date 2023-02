Comparte

Anoche, el humorista Fabrizio Copano conquistó e hizo vibrar a la Quinta Vergara con su rutina, de la cual las figuras públicas y políticas no se salvaron, ya que el comediante no tuvo piedad.

El ganador de la gaviota de plata y oro durante su show bromeó con el periodista de Canal 13, José Luis Repenning, y dijo lo siguiente:

“Todos dicen que ‘Repe’ es muy guapo, y yo igual siento que se parece un poco a Kike Morandé. ¡Ojo!, que si lo piensas bien, Kike Morandé desapareció al mismo tiempo que apareció Repenning (…) Es como el hijo de Cristián de la Fuente y Morandé”.

Sin duda la broma de Copano hizo reír al monstruo de Viña, pero también Repenning sacó aplausos, ya que es muy querido por los espectadores. En ese instante, el animador se paró y saludó al público.

“La gente empezó a aplaudirme, pero no podía ser tan rasca de al menos no devolver el cariño”, detalló el nuevo embajador de Viña.

Asimismo, reconoció que no le molestó que Copano lo molestara y consignó que, “yo sé que lo hace con cariño. No es mala onda”.

Sin embargo, Repenning reveló que se puso nervioso, porque no sabía que iba a pasar.

“Estaba tan cagado de la risa, que dije: ‘¿Qué voy a hacer?’. Cómo no me va a dar nervio, si no sabes a dónde va. Los humoristas son impredecibles”, concluyó.