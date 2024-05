El Ejército de Israel denunció ocho lanzamientos de cohetes por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra el cruce de Kerem Shalom, en la frontera con la Franja de Gaza, después de que el paso haya reabierto a primera hora de la mañana tras permanecer cerrado por un ataque ejecutado el domingo por la milicia palestina.

“La organización sigue realizando lanzamientos desde zonas pobladas de la zona de Rafah hacia el cruce de Kerem Shalom con el fin de perjudicar a las Fuerzas de Defensa de Israel y el funcionamiento del cruce”, indicó en un comunicado en la red social X.

Como consecuencia de los lanzamientos, un militar resultó levemente herido, si bien ha recibido tratamiento en el área y no tuvo que ser evacuado.

“Hamás continúa poniendo en peligro a los ciudadanos de Gaza y llevando a cabo actos de terrorismo desde zonas civiles para intentar dañar a israelíes y a las FDI”, resaltaron.

Los lanzamientos, que fallaron en cruzar la frontera, dispararon las sirenas antiaéreas en el asentamiento de Shlomit, cercano a Kerem Shalom, según señaló las Fuerzas de Defensa de Israel en la citada red social.

El Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), la autoridad militar israelí encargada de coordinar sus actividades en los Territorios Palestinos Ocupados, señaló que el paso ha sido abierto a primera hora del día “para la entrada de camiones con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza“.

Una de las portavoces de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Louise Wateridge, afirmó que no hay cambios sobre el terreno y que el lado palestino de Kerem Shalom es “una zona de guerra activa” que imposibilita las operaciones humanitarias.

La reapertura del paso tiene lugar un día después de que el Ejército lanzara una incursión en la ciudad de Rafah, situada en el sur de la Franja y en la frontera con Egipto, que permitió a los militares tomar el control del lado palestino del paso fronterizo, suspendiendo las operaciones en la zona, incluida la entrada de ayuda humanitaria al enclave.

La operación en el paso de Rafah fue lanzada horas después de que el gabinete de guerra creado en Israel tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás acordara “por unanimidad” seguir adelante con la potencial ofensiva sobre Rafá después de que el grupo islamista palestino afirmara que había aceptado una propuesta de alto el fuego presentada por Qatar y Egipto, argumentando que el texto respaldado por Hamás “está lejos” de las exigencias israelíes.

Agencia Uno – Europa Press.

