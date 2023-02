Comparte

El show de Fabrizio Copano en el Festival habría dejado más de un damnificado, en cuanto a las burlas.

Si bien dicen que el cantante urbano Pailita se habría enojado por uno de los chistes, Cristián "Chico" Pérez aseguró en "Contigo en La Mañana" que el actor Gonzalo Valenzuela también se molestó con el comediante.

Según relató el periodista, vio a Copano tras el show y él mismo humorista le contó lo que sucedió.

"‘Sí’, me dice, Gonzalo Valenzuela también se enojó", le aseguró a Pérez. "Y él me cuenta que se encontraron, no sé dónde, entiendo que en el bar, nunca le pregunté tanto detalle".

"Le había dicho como ‘oye, por que dices que yo actúo mal’", relató. "Y Fabrizio le dijo ‘no, todo lo contrario, lo que dije es que actúas bien’"

"Y Gonzalo le habría dicho ‘¿tú crees que yo soy hueón?’", siguió contando el exSQP.

"Este no es un trascendido, te estoy contando lo que me contó Fabrizio", aseguró, agregando que el mismo Fabrizio le dio permiso para contarlo.