Comparte

Un día como hoy, 25 de febrero, el legendario músico inglés y ex miembro de The Beatles, George Harrison, habría cumplido 80 años de vida.

Su compañero en la mítica banda Paul McCartney recordó la especial fecha y le dedicó un breve, pero bello mensaje en sus redes sociales.

"Feliz habría sido para mi amigo George Harrison", posteó el ex líder de The Beatles. En la publicación se aprecia también una imagen de ambos músicos juntos en su juventud.

Cabe recordar que el autor de "Here Comes The Sun", "While My Guitar Gently Weeps", "Something", entre otras grandes obras, falleció en 2001 a causa de un cáncer de pulmón a los 58 años.