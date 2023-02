Comparte

El regreso del Festival de Viña del Mar durante este año, trajo consigo recordados momentos que se viralizaron en las redes sociales. Y uno de estos fue el despacho de Ignacia Antonia, el cual se realizó previo al show del artista Polimá WestCoast.

En medio de la transmisión del certamen, realizaron un contacto con la tiktoker nacional, la cual en cámara expresó: "Y aquí desde el camarín de Poli, les cuento que él ya se encuentra en el escenario".

Tras decir estas palabras, el despacho terminó, lo que generó que el registro se viralizara en las redes sociales, debido a la escueta participación de la influencer.

Ahora, a través de un video que compartió en sus redes titulado "momentos que me mantienen humilde", explicó por qué su intervención fue tan breve.

"No es que yo quisiera decir eso, pero por el audífono que tenía acá, me dijeron: ‘Repite esto’. Como 50 veces me dijeron, ‘tienes que decir esto, solo esto’", relató, responsabilizando a la organización del Festival del recordado momento que protagonizó.

Aquí puedes revisar el registro: