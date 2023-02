Comparte

Naya Fácil estalló. Aburrida de las criticas y las burlas, la influencer publicó un tiktok desahogándose ante los groseros comentarios con los que debe lidiar día a día en las redes sociales.

Todo partió cuando compartió con sus seguidores un extravagante peinado, con el cual cambió radicalmente su look. Sin embargo, lejos de obtener los elogios esperados, Naya Fácil se llenó de criticas y burlas.

El look en cuestión, que duró menos de 24 horas, constaba de unas gruesas y vistosas trenzas rubias, las cuales marcaban un radical cambio de imagen, el cual debió abandonar rápidamente, harta de los comentarios negativos.

“Si no les gusta, no opinen, nada más que eso pido, pero cuál es la manía de tirar mierda. Hay gente que tira comentarios malos, pero en buena onda, como ‘Naya, te quiero mucho, pero esas trenzas no te quedan’. ¡Yo no pregunté! Y me duele”, comentó en su video.

“Aprendan a sacar lo negativo de su vocabulario, y especialmente si se trata de otra persona. Tengo mucha pena y me voy a sacar las trenzas, no estoy dispuesta a recibir todos los comentarios de mierda que he recibido”, añadió

“Me arruinaron, cómo voy a andar con algo que todo el mundo opina mal. Ojalá que todos los que estén preocupados por mi apariencia se queden tranquilos", declaró en el video.

“Pido disculpas a las niñas de las trenzas, son secas, pero no voy a seguir aguantando esta clase de comentarios y burlas", agregó Naya, asegurando que esta drástica decisión no guarda relación con el trabajo de quienes le hicieron el peinado.

"Ahí me saqué las trenzas, para que todos sean felices y no sigan opinando sobre mí, por favor. No quiero que se burlen de mí, ojalá aprendan a no opinar del resto, ustedes no saben el daño que hacen", cerró.