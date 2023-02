Comparte

El día de ayer se confirmó la renuncia de Soledad Onetto a Mega, canal donde se desempeñó por 11 años, despidiéndose de sus compañeros de trabajo.

Quien sufrió con esta salida fue el también periodista Juan Manuel Astorga, el cual señaló que esta despedida era "probablemente el momento más difícil que me ha tocado vivir, trabajando aquí en Mega", de acuerdo al portal Página 7.

"Con la Sole hemos sido dupla, amigos. Nos conocimos a fines de los noventa, conduciendo el noticiero El Pulso, la vida nos juntó desde ese momento", afirmó.

"Encontrar una pareja en televisión con la que uno se lleve bien, no es algo fácil. Esto funciona igual que un matrimonio. Funciona con éxito cuando uno tiene amor y admiración. Yo ya me he llorado todo", cerró el comunicador.

Frente a estas palabras y halagos, la comunicadora que le dirá adiós a la señal, reaccionó: "Es evidente la emoción, porque llevo 11 años trabajando en este lugar. He tenido la suerte de tener un trabajo maravilloso, donde no solo me puedo conectar con ustedes, sino que también tener un equipo fabuloso".

"Siempre lo he dicho, y lo voy a seguir reconociendo, nosotros llegamos al final de este trabajo. Hay muchísimas personas antes, que hacen posible que todo esto se haga posible. Mis más sinceros agradecimientos son para cada uno de ellos", sumó luego.

Tras esto, la comunicadora relató que "cuando llegué a Mega, en unas instalaciones muy distintas a estas, me encontré con gente no solo profesional, sino que también muy alegre. Ese ha sido el sello. Es un canal que en un corto periodo alcanzó un liderazgo increíble".

Finalmente, Onetto le agradeció a toda la gente, a su equipo y a su pareja Andrés: "Me despido, por supuesto que es un hasta siempre, nunca será un adiós".

Aquí puedes ver la publicación que compartió: