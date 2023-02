Comparte

Daniela Aranguiz desató una polémica de proporciones al confirmar que su ex esposo, Jorge Valdivia tendría una relación amorosa con la diputada Maite Orsini.

En una transmisión de Instagram junto a la periodista Cecilia Gutiérrez, Aranguiz señaló: "Lo lamento mucho por ella, porque la idea no es hacerle daño. Ella se metió con un hombre separado y eso no tiene nada malo. Lo malo son las mentiras que hay en el medio”.

"Yo me enteré que el jueves estaban almorzando en Valparaíso, a lo que se suman los días que pasaron en Cachagua. Me hubiera encantado enterarme por él, porque no hay nada que esconder”, aseguró.

Por otro lado, al referirse a la razón para hacer pública esta relación, expresó que “no es cagármelo a él, sino que no esconderle algo, ni tampoco que él piense que yo puedo ser una de las minas que él esta acostumbrado a estar que se quedan calladas y que le aguantan”.

Respecto a los inicios de esta nueva relación del Mago Valdivia, Aranguiz apuntó a que esta habría iniciado mientras ambos intentaban reconciliarse.

“Jorge sí está con ella y sé que él, el viaje que él me dijo que se iba a ir a Río de Janeiro a entrevistar, él se fue de vacaciones con ella (…) No sé cuánto llevarán. Me contaron que de diciembre están saliendo, y en diciembre me fui de vacaciones a Estados Unidos con Jorge, y Jorge me lloraba para que volviéramos”, sentenció.

“Se acabó, nunca más, lo eché de mi casa. Yo era su esposa, no me puede venir a decir poco menos que ‘quédate callada, no me sapees’ (…) Si él quiete tener una relación bonita, ojalá que lo logre tener”, añadió.

“Lloré porque lo que me hicieron fue la denigración más grande que le pueden hacer a una mujer. Ya cuando le aguantaste tantas cosas a un hombre y te denigraste tanto como mujer, ¡tanto! Por ese hombre daba mi vida", lamentó Daniela Aranguiz.

“Tanto me denigré, basureé, no me quise, que a mis 37 años no me dejo basurear por nadie y no voy a esconderle nada a nadie. Muy mi marido pudo haber sido, pero no me dejo basurear nunca más. Lo lamento mucho por ella, porque la idea no es hacerle daño, aunque ella si lo ha hecho a sus amigas. Pero no es mi intención”, cerró.