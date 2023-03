Comparte

El destacado conductor de televisión Rafael Araneda volvió a las redes sociales, luego de haber sido atropellado mientras andaba en su bicicleta en Florida, Estados Unidos.

"¡Muchas gracias por su cariño y buenos deseos! Ustedes con su energía positiva y preocupación han influido en mi recuperación sin lugar a dudas. Los quiero mucho", expresó el comunicador en su cuenta de Instagram.

Junto con lo anterior, informó que hoy estará de regreso en la conducción del programa "Enamorándonos" junto a su compañera Ana Patricia Gámez.

Cabe recordar que la noticia sobre su accidente fue revelada por su esposa Marcela Vacarezza, quien detalló que el hecho ocurrió el pasado domingo 19 de febrero.

"Cuando recuperó la conciencia, me llamó él. Me dijo que lo habían atropellado y que me iba a pasar a una señora que estaba a su lado. Ella me contó más y partí para allá. Él no se acuerda que me llamó", sostuvo la animadora en conversación con Las Últimas Noticias.

En este sentido, afirmó que -según un testigo- un individuo se pasó un disco ‘pare’ saliendo de unos locales comerciales, golpeando al animador con su auto.

Vacarezza señaló que "gracias a Dios andaba con casco, si no, no la contamos. Quedó inconsciente y lo llevaron a la clínica".

"Ya ahí le hicieron todos los exámenes de rutina y está sin fracturas, pero con muchos hematomas. Con el golpe perdió la conciencia. Ya en la ambulancia no se acuerda de nada", relató.